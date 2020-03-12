Согласно сообщению, в связи с коронавирусной инфекцией с 14 марта 2020 года в стране оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана применяются необходимые меры по социальной изоляции. В частности, на один месяц отложено проведение массовых мероприятий, работа клубов и кафе разрешается до 21:00.

В Азербайджане прекращена деятельность объектов общественного питания, нарушивших правила социальной изоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

Отмечается, что граждане Азербайджана с пониманием относятся к введенным ограничениям и поддерживают принимаемые государством меры.

Однако в некоторых городах и районах страны владельцы отдельных предприятий общественного питания нарушили режим работы соответствующих объектов и попытались продолжить свою деятельность после 21:00. После принятия мер контроля деятельность этих объектов была приостановлена, их владельцам объяснили важность соблюдения правил для данных объектов.

От граждан требуется строгое соблюдение мер по социальной изоляции, введенных оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, а также безоговорочное выполнение всех рекомендаций, предложений и решений.