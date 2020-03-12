14:40

За незаконную вырубку деревьев в Огузском и Габалинском районах возрастом 200-250 лет задержана группировка во главе с директором Габалинского регионального центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов Ильгаром Гарибовым. Согласно сообщению МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что вырубка и дальнейший сбыт в пункты переработки деревьев из лесов Огузского и Габалинского районов осуществлялась организованной группировкой во главе с Ильгаром Гарибовым. Преступные деяния Гарибова и других, в обязанности которых входила охрана и развитие лесных участков, были подтверждены неопровержимыми доказательствами.

Расследование установило, что члены банды, злоупотребляя своими служебными полномочиями, на протяжении долгого времени занимались незаконной вырубкой деревьев в Габалинском и Огузском районах и их продажей. В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны директор Габалинского регионального центра лесного хозяйства Ильгар Гарибов, главный бухгалтер центра Сирадж Керимов, главный лесничий Ильгар Джалалов, а также ответственные сотрудники управления Эйваз Алиев и Бакихан Сеидалиев. При личном досмотре и осмотре служебного помещения Гарибова были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные им от незаконной вырубки деревьев, другие вещественные доказательства. В связи с указанными фактами возбуждено уголовное дело в отношении членов группировки, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по полному, всестороннему расследованию всех случаев по этому делу, а также по задержанию других членов банды.