Как главный «лесничий» Габалы «охранял» леса фото; видео
За незаконную вырубку деревьев в Огузском и Габалинском районах возрастом 200-250 лет задержана группировка во главе с директором Габалинского регионального центра лесного хозяйства Минэкологии и природных ресурсов Ильгаром Гарибовым.
Согласно сообщению МВД, в результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что вырубка и дальнейший сбыт в пункты переработки деревьев из лесов Огузского и Габалинского районов осуществлялась организованной группировкой во главе с Ильгаром Гарибовым. Преступные деяния Гарибова и других, в обязанности которых входила охрана и развитие лесных участков, были подтверждены неопровержимыми доказательствами.
Расследование установило, что члены банды, злоупотребляя своими служебными полномочиями, на протяжении долгого времени занимались незаконной вырубкой деревьев в Габалинском и Огузском районах и их продажей.
В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны директор Габалинского регионального центра лесного хозяйства Ильгар Гарибов, главный бухгалтер центра Сирадж Керимов, главный лесничий Ильгар Джалалов, а также ответственные сотрудники управления Эйваз Алиев и Бакихан Сеидалиев.
При личном досмотре и осмотре служебного помещения Гарибова были обнаружены и изъяты денежные средства, полученные им от незаконной вырубки деревьев, другие вещественные доказательства.
В связи с указанными фактами возбуждено уголовное дело в отношении членов группировки, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по полному, всестороннему расследованию всех случаев по этому делу, а также по задержанию других членов банды.
Отвечая на запрос haqqin.az на предмет ареста директора Габалинского регионального центра лесного хозяйства и его сотрудников, глава пресс-службы Минэкологии Ирада Ибрагимова отметила, что подобные действия являются ударом по реализуемым в стране в последние годы широкомасштабным работам в сфере экологии. «Мы и впредь будем проводить работы по восстановлению и развитию лесов, и еще более ужесточим борьбу с вырубщиками леса, со всеми врагами природы», - отметила Ибрагимова.