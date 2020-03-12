И Узбекистан отменил Новруз

Власти Узбекистана после первого случая заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрированного в воскресенье, приняли решение отменить массовые мероприятия по случаю празднования весеннего праздника Новруз. Об этом сообщил премьер-министр страны Абдулла Арипов.

"В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения отменить все массовые мероприятия по празднованию Новруза", - сказал Арипов.

Также власти приняли решение закрыть на карантин все детсады, школы и вузы республики. "В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса с 16 марта все детские сады, школы и высшие учебные заведения республики закрываются на карантин", - сказал Арипов.

Отметим, что сегодня в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, был выявлен коронавирус.