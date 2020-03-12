Чиновники собирали навоз для министра Г.Багирова haqqin.az из зала суда
Сотрудники Департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов ездили по районам и собирали навоз для виноградников своего министра Гусейнгулу Багирова. Этот интересный факт был обнародован на судебном процессе по делу бывших руководителей Департамента гидрометеорологии.
Обвиняемыми по этому резонансному делу являются бывшие директор Департамента гидрометеорологии Акпер Гасанов, главный бухгалтер департамента Ильгар Гаджиев, сотрудники этого департамента Орхан Гасымов, Турал Гаджизаде и Тебриз Алиев. Потерпевшими по делу, помимо Министерства экологии как юридического лица, признаны 27 человек.
Согласно обвинительному акту, в целях присвоения бюджетных средств Акпер Гасанов открыл сотни зарплатных карт на несуществующих работников, и таким образом были присвоены 451 тысяча манатов. Из всех, чьи имена проходят по данному делу, лишь Акпер Гасанов находится под арестом. Остальные находятся под подпиской о невыезде.
Акпер Гасанов с 2012 года работал на руководящих постах в Департаменте гидрометеорологии – был заместителем, а потом директором департамента. Он был уволен после назначения Мухтара Бабаева на должность министра экологии и природных ресурсов.
Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере), 313 (должностной подлог) и по другим статьям Уголовного кодекса. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
На прошлом судебном заседании по этому делу главный бухгалтер департамента Ильгар Гаджиев заявил, что они ежемесячно платили министру Г.Багирову 10 тысяч манатов. По словам экс-сотрудника департамента, в 2018 году Гусейнгулу Багиров взял у них 265 тысяч манатов, которые пообещал вскоре вернуть, но так и не вернул их. В результате этого они были вынуждены продолжить обналичивать деньги с зарплатных карт.
На очередном заседании по этому делу бывший главный бухгалтер рассказал об еще одном интересном факте. Ильгар Гаджиев утверждает, что экс-министр знал о том, что зарплата на карты выписывается на имена несуществующих работников. И только их департамент платил ежемесячно 10 тысяч бывшему министру. По словам Ильгара Гаджиева, работники Минэкологии работали на бизнес-объектах и хозяйствах, ездили по районам и собирали навоз для его виноградников.
Ильгар Гаджиев заявил в суде, что они продолжали обналичивать деньги с зарплатных карт даже после снятия Г.Багирова с должности министра. По его словам, в 2018 году Гусейнгулу Багиров взял 265 тысяч манатов, объяснив это тем, что 50 тысяч от этой суммы пойдут на подготовку к президентским выборам, а 215 тысяч – на строительство двух заводов в Сальяне. Гусейнгулу Багиров сказал им, что после президентских выборов его снова утвердят на должности министра и он вернет все деньги. Но его не утвердили, и руководство Департамента гидрометеорологии для того, чтобы вернуть взятые под проценты деньги, снова стало обналичивать деньги с зарплатных карт.
Напомним, после того как Гусейнгулу Багиров был снят с должности министра, были обнародованы факты о его многочисленных активах, компаниях и недвижимости в Азербайджане, Турции и ряде европейских стран. Стало известно о коммерческой недвижимости, отелях и компаниях членов семьи экс-министра в Британии, Германии, Чехии, Турции, Латвии и в других странах. Семья бывшего министра владеет также многочисленными объектами в Азербайджане.