Обвиняемыми по этому резонансному делу являются бывшие директор Департамента гидрометеорологии Акпер Гасанов, главный бухгалтер департамента Ильгар Гаджиев, сотрудники этого департамента Орхан Гасымов, Турал Гаджизаде и Тебриз Алиев. Потерпевшими по делу, помимо Министерства экологии как юридического лица, признаны 27 человек.

Сотрудники Департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов ездили по районам и собирали навоз для виноградников своего министра Гусейнгулу Багирова. Этот интересный факт был обнародован на судебном процессе по делу бывших руководителей Департамента гидрометеорологии.

Согласно обвинительному акту, в целях присвоения бюджетных средств Акпер Гасанов открыл сотни зарплатных карт на несуществующих работников, и таким образом были присвоены 451 тысяча манатов. Из всех, чьи имена проходят по данному делу, лишь Акпер Гасанов находится под арестом. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

Акпер Гасанов с 2012 года работал на руководящих постах в Департаменте гидрометеорологии – был заместителем, а потом директором департамента. Он был уволен после назначения Мухтара Бабаева на должность министра экологии и природных ресурсов.

Подсудимым были предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере), 313 (должностной подлог) и по другим статьям Уголовного кодекса. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

На прошлом судебном заседании по этому делу главный бухгалтер департамента Ильгар Гаджиев заявил, что они ежемесячно платили министру Г.Багирову 10 тысяч манатов. По словам экс-сотрудника департамента, в 2018 году Гусейнгулу Багиров взял у них 265 тысяч манатов, которые пообещал вскоре вернуть, но так и не вернул их. В результате этого они были вынуждены продолжить обналичивать деньги с зарплатных карт.

На очередном заседании по этому делу бывший главный бухгалтер рассказал об еще одном интересном факте. Ильгар Гаджиев утверждает, что экс-министр знал о том, что зарплата на карты выписывается на имена несуществующих работников. И только их департамент платил ежемесячно 10 тысяч бывшему министру. По словам Ильгара Гаджиева, работники Минэкологии работали на бизнес-объектах и хозяйствах, ездили по районам и собирали навоз для его виноградников.