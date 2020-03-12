В Иране резко увеличилось число жертв коронавируса

За сутки в Иране от коронавируса умерли более 100 человек, число жертв возросло до 724, сообщил советник иранского министра здравоохранения Али Реза Вахабзаде.

«С полудня вчерашнего дня было выявлено 1 209 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число зараженных достигло 13 938. К настоящему моменту выздоровели 4 590 человек. За прошедшие сутки скончались 113 человек, за счет чего общее число жертв возросло до 724», – передает его слова РИА Новости.

Впервые количество жертв за сутки в Иране превысило 100 человек.