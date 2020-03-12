В Армении еще трое заразились коронавирусом

В Армении выявлено еще трое больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил сегодня глава Минздрава страны Арсен Торосян.

«Недавно стали известны результаты 52 тестов на коронавирус, 49 из которых оказались отрицательными, а три – положительными. Все положительные тесты связаны с «эчмиадзинским» инцидентом, заразившиеся изначально были изолированы», - написал Торосян в Facebook.

Речь идет о помолвке в Эчмиадзине, на которой присутствовала зараженная коронавирусом женщина – всех участников торжества поместили на карантин.

Министр уточнил, что сейчас в Армении известно о 23 зараженных COVID-19: «Состояние 21 пациента, в том числе ребенка, удовлетворительное. У двух других пациентов наблюдается пневмония, их жизни также ничто не угрожает».

Накануне тест на COVID-19 сдал премьер-министр Никол Пашинян – он был признан здоровым.