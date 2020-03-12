Погода на завтра: дожди и ветер
В понедельник, 16 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможен туман, изморось, вечером дожди, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 миллиметра ртутного столба до 767 миллиметров ртутного столба.
Завтра, начиная с северных и западных районов страны, временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Местами осадки интенсивные. Западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.