Коронавирус не помешал муниципальным выборам во Франции

Несмотря на пандемию коронавируса, во Франции в воскресенье проходит первый тур муниципальных выборов. Хотя с полуночи воскресенья в стране в рамках борьбы с распространением заболевания закрыты все бары, рестораны и магазины, жителей страны призвали проголосовать за местные органы власти.

Как сообщает Deutsche Welle, принять участие в выборах должны около 47,7 млн человек, в том числе проживающие во Франции граждане ЕС.