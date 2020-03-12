Коронавирус не помешал муниципальным выборам во Франции
Несмотря на пандемию коронавируса, во Франции в воскресенье проходит первый тур муниципальных выборов. Хотя с полуночи воскресенья в стране в рамках борьбы с распространением заболевания закрыты все бары, рестораны и магазины, жителей страны призвали проголосовать за местные органы власти.
Как сообщает Deutsche Welle, принять участие в выборах должны около 47,7 млн человек, в том числе проживающие во Франции граждане ЕС.
Французские власти опасаются низкой явки на выборах. В свою очередь, премьер-министр Эдуар Филип заявил, что, если принимать необходимые меры предосторожности, проблем для здоровья людей не возникнет. Избирателям советуют принести с собой собственную ручку. Они также могут прийти на выборы в защитной маске.
По мнению политологов, муниципальные выборы станут проверкой общественного настроения для президента Эммануэля Макрона - его партия "Республика на марше" пользуется незначительной поддержкой в регионах.
Наблюдатели также с интересом следят за результатами выборов мэра Парижа - основными претендентками на этот пост считаются действующая градоначальница Анн Идальго, которую поддерживают левые политобъединения, и представительница республиканцев мэр VII округа столицы Рашида Дати.