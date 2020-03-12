Узбекистан и Молдова закрывают границы

Узбекистан временно прерывает авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение с другими странами. Об этом сообщает Uznews.uz со ссылкой на премьер-министра Абдуллу Арипова.

Такие меры принимаются в связи с угрозой распространения коронавируса. Режим вступает в силу с 16 марта (на закрытие железнодорожного сообщения отведено три дня). Глава узбекского правительства сообщил, что Узбекистан заберет своих граждан из других стран, организовав чартерные рейсы. Вернувшиеся граждане будут отправлены на двухнедельный карантин.

Аналогичное решение принято и в Молдове. Кишинев с 17 марта закрывает наземную границу, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр республики Ион Кику.

Магазины розничной торговли, рынки, бары и рестораны временно закроются в Молдове с 16 марта из-за опасности распространения инфекции, сообщил Кику. Запрет не затронет лишь продуктовые магазины, аптеки и бензоколонки.

В Молдове число зараженных выросло до 12 человек, однако местные власти готовятся к гораздо худшему сценарию, когда число заболевших может превысить тысячу человек. В Узбекистане же сегодня был зарегистрирован первый заболевший.