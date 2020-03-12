Как сообщили haqqin.az в оперативном штабе при Кабинете министров, в Азербайджане зарегистрировано четыре новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. Несмотря на то, что во многих странах в настоящее время проводятся интенсивные профилактические меры, распространение инфекции пока остановить невозможно.

Сообщается, что больные размещены в больницы с особым режимом. В настоящее время их состояние нормальное, продолжается их лечение.

Состояние других пациентов, помещенных в специализированные больницы, находится под контролем врачей, принимаются соответствующие меры для их лечения.

"Учитывая тот факт, что ранее Всемирная организация здравоохранения официально назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба, а также то, что вирус продолжает распространяться, с целью надежной защиты здоровья и обеспечения безопасности населения призываем граждан Азербйджана быть более внимательными, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, выполнять решения и правила, установленные оперативным штабом при Кабинете министров", - говорится в заявлении штаба.

Отметим, что 13 марта у четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Италии и Ирана, был обнаружен коронавирус. Таким образом, число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло уже 20.