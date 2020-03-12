Елизавета II сменила «место жительства» из-за коронавируса

93-летняя королева была перевезена в Виндзорский замок. По данным источника издания, официальная лондонская резиденция британских монархов в настоящий момент наиболее опасна для распространения вируса. В королевских кругах отметили крепкое здоровье Елизаветы II, но при этом приняли решение не рисковать им, пишут «Известия».

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«У нее хорошее здоровье, но решили, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники немного паниковали из-за коронавируса», — цитирует издание источник в королевском окружении.

Если вспышку заболевания в стране не удастся погасить или сдержать, то, по данным издания, Елизавету II и ее супруга 98-летнего принца Филиппа разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Советники королевы также отметили, что ближайшие события с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки.

Согласно данным британского издания, на 15 марта в Великобритании насчитывается 1 140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019. Только за последние сутки это число увеличилось на 342 человека. Жертвой заболевания в стране стал 21 человек.