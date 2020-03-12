Елизавета II сменила «место жительства» из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщает британское издание The Sun.
93-летняя королева была перевезена в Виндзорский замок. По данным источника издания, официальная лондонская резиденция британских монархов в настоящий момент наиболее опасна для распространения вируса. В королевских кругах отметили крепкое здоровье Елизаветы II, но при этом приняли решение не рисковать им, пишут «Известия».
«У нее хорошее здоровье, но решили, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники немного паниковали из-за коронавируса», — цитирует издание источник в королевском окружении.
Если вспышку заболевания в стране не удастся погасить или сдержать, то, по данным издания, Елизавету II и ее супруга 98-летнего принца Филиппа разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке.
Советники королевы также отметили, что ближайшие события с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки.
Согласно данным британского издания, на 15 марта в Великобритании насчитывается 1 140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019. Только за последние сутки это число увеличилось на 342 человека. Жертвой заболевания в стране стал 21 человек.