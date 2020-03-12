Вице-президент Ирана вылечился от коронавируса

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири выздоровел после того, как заразился заболеванием, вызванным коронавирусом. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на канцелярию первого вице-президента.

Отмечается, что после выздоровления Джахангири возвращается к полноценному исполнению своих рабочих обязанностей, передает ТАСС.

В Иране, кроме Джахангири, заболевание обнаружено у министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов парламента страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.