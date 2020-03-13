В Москве нашли убитого снайпера из охраны президента России

В одном из домов в центре Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом РБК сообщил источник в Главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

По словам источника, умершего звали Динар Сабиров, ему было около 23 лет. Тело нашел знакомый молодого человека. По предварительным данным, Сабиров умер более суток назад. На месте происшествия нашли травматический пистолет «ПБ-4-1» («Оса»).

Telegram-канал Baza пишет, что Сабиров служил в воинской части №11488. В ней числятся снайперы Федеральной службы охраны (ФСО), которые обеспечивают безопасность президента, сообщает канал.

По предварительным данным, выстрел был произведен из пистолета «Оса», который нашли с телом погибшего.