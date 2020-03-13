Отдел информации 17:27

В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL. На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину.

Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра. Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью. По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину. Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульстве Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40 * * * После принятия решения о временном прекращении взаимных визитов граждан Турции и Азербайджана, в турецких аэропортах застряли сотни граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину.