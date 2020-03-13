Правительство Азербайджана поручило: самолеты вылетают за гражданами обновлено
В связи с решением о временном прекращении авиасообщений между Азербайджаном и Турцией Национальный авиаперевозчик Азербайджана по поручению правительства организует в Турцию чартерные рейсы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.
На этих рейсах граждане Азербайджана будут доставлены на родину.
Так, сегодняшним чартерным рейсом из Стамбула в Баку будет доставлено 474 граждан Азербайджана. Еще один чартерный рейс будет запланирован завтра.
Кроме того, в ближайшее время AZAL совершит чартерные рейсы в Анкару и в Анталью.
По мере необходимости AZAL продолжит совершать чартерные рейсы для доставки граждан Азербайджана на родину.
Как сообщалось ранее, с целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции при посольстве и генконсульстве Азербайджана создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40
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После принятия решения о временном прекращении взаимных визитов граждан Турции и Азербайджана, в турецких аэропортах застряли сотни граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину.
Люди не могут получить информацию, и они крайне взволнованы. Как сообщили haqqin.az, несколько пассажиров застрявших в Турции, местные чиновники и азербайджанские дипломаты не могут предоставить им какую-либо конкретную информацию. Пассажиров также пугают слухами о том, что по возвращению в Азербайджан их всех поместят на карантин.
Также сообщается о том, что гражданам Азербайджана, застрявшим в различных городах Турции, местные дипломатические работники рекомендовали самостоятельно добираться до Стамбула и там ожидать дальнейших инструкций по возвращению на родину.
Напомним, что накануне Оперативный штаб при Кабмине распространил информацию о том, что для возвращения людей из Турции в Азербайджан будут выделены чартерные рейсы. В информации говорилось, что механизмы возвращения на родину желающих вернуться из Турции будут обнародованы 15 марта. Однако к 17:00 никакой информации обнародовано не было.
Помимо этого сообщалось, что вернувшиеся из Турции лица пройдут медицинское обследование и, в случае необходимости, будут 14-28 дней содержаться на карантинном режиме.
Попытки haqqin.az получить какую-либо дополнительную информацию не увенчались успехом. Госструктуры отказались от комментариев и порекомендовали ждать официальной информации.