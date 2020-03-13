Для получения азербайджанского гражданства и определения своей гражданской принадлежности в Государственную миграционную службу Азербайджана обратились 4822 человека, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на ГМС.

Согласно информации, данные отражают число желающих получить азербайджанский паспорт, обратившихся с января по февраль текущего года. Отмечается, что за два первых месяца 2019 года в ГМС для определения своей гражданской принадлежности обратились 3 933 человека, то есть спрос на эту услугу госслужбы вырос за год примерно на четверть.

Стало больше и азербайджанцев, возвращающихся на родину. С начала года в рамках программы реадмиссии в республику возвращены 70 человек (за аналогичный отчетный период 2019 года в страну вернулись 46 человек).

Кроме того, в Азербайджан прибыло и больше иностранцев - с января по февраль 2020 года страну посетили 426 тысяч приезжих. 314 иностранцев обратились для получения постоянного вида на жительство.