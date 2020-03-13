В Москве задержали экс-замглавы Следственного комитета Армении

Бывший заместитель руководителя СК Армении Ваагн Арутюнян, объявленный в розыск по уголовному делу об убийствах 1 марта 2008 года, задержан в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание произошло в субботу в центре столицы, однако известно об этом стало только в воскресенье. "По запросу Армении в центре Москвы задержан гражданин этой страны Ваагн Арутюнян. Будет решаться вопрос о его экстрадиции на Родину", - сказал собеседник агентства.

В 2008 году после президентских выборов в Армении прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка в результате стрельбы погибли восемь демонстрантов и двое полицейских. Расследуя произошедшее, следствие установило, что Ваагн Арутюнян, будучи замглавы СК, и его сообщник подменили отстрелянные патроны военных патронами, которые используют сотрудники полиции. Тем самым они скрыли факт, что отдельные подразделения ВС страны использовали огнестрельное оружие при разгоне митинга.