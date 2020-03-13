В посольствах Азербайджана в Грузии и Бельгии открыли «горячую линию»

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции посольство Азербайджана в Грузии создало оперативную службу "горячей линии". Об этом говорится на странице посольства в Facebook, сообщает Trend.

Согласно информации, граждане могут связаться с посольством по горячей линии +995 577 06 50 50, чтобы получить ответы на возможные обращения.

Аналогичное заявление сделало и посольство Азербайджан в Бельгии. Чтобы оперативно отвечать на возможные обращения проживающих, обучающихся и временно проживающих в Бельгии граждан Азербайджана, создана "горячая линия", которая действует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Номер "горячей линии": +32 484 41 26 61.