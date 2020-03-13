В Британии изолируют всех людей старше 70 лет

Правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан старше 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает BBC.

По словам министра, это указание поступит не немедленно, но когда это произойдет, то изоляция пожилых людей, а также младших, у которых есть затруднения со здоровьем, продолжится "очень долго".