Минобороны Армении о заражении военных коронавирусом

Министерство обороны Армении опровергло слухи о выявлении коронавируса у военнослужащих армянской армии.

Как сообщает РИА Новости, ранее местный онлайн-ресурс past.am опубликовал новость с заголовком "Министерство обороны сообщило о 10 заразившихся военнослужащих", не указав страну. Военное ведомство Армении заявило, что речь в заметке шла о минобороны США.

"Распространенная в СМИ информация о том, что в вооруженных силах якобы есть заразившиеся коронавирусом военнослужащие, является лживой", - написала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян в Facebook.

По ее словам, случаев коронавируса в армии нет: "Более того, ни один военнослужащий не контактировал ни с инфицированными, ни с находящимися на карантине гражданами".

В Армении в настоящее время подтверждены 23 случая нового коронавируса.