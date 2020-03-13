Первое совместное патрулирование в Идлибе Турции и России
Турецкие и российские военные провели сегодня первое совместное патрулирование вдоль трассы M4 в Идлибе. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Маршрут патруля отслеживался беспилотной авиацией, передает Anadolu.
«В целях предотвращения провокаций и защиты безопасности мирного населения в период проведения совместного патрулирования были предприняты все необходимые меры. Действия сторон координировались посредством совместных координационных центров», - сообщили в турецком военном ведомстве.
Патрулирование было проведено в соответствии с московскими договоренностями по Идлибу.