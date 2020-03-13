Запад потребовал привлечь Асада к ответственности

Германия, Франция, США и Великобритания выступили с совместным заявлением по Сирии в связи с девятой годовщиной начала гражданской войны в этой стране. ОБ этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению, режим Асада "должен быть привлечен к ответственности за совершенные им зверства". Военное наступление сирийского режима "приводит лишь к дальнейшим страданиям и беспрецедентному гуманитарному кризису".