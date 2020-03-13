Запад потребовал привлечь Асада к ответственности
Германия, Франция, США и Великобритания выступили с совместным заявлением по Сирии в связи с девятой годовщиной начала гражданской войны в этой стране. ОБ этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно заявлению, режим Асада "должен быть привлечен к ответственности за совершенные им зверства". Военное наступление сирийского режима "приводит лишь к дальнейшим страданиям и беспрецедентному гуманитарному кризису".
От Дамаска Германия, Франция, США и Великобритания требуют выполнить резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН: объявить общенациональное перемирие, провести конституционную реформу, освободить произвольно задержанных лиц и провести свободные выборы. Страны-доноры процесса урегулирования в Сирии готовы рассматривать вопрос о гуманитарной поддержке восстановления страны лишь после того, как будет начат "необратимый, внушающий доверие, реальный политический процесс".
Германия, Франция, США и Великобритания отмечают, что Асад должен прекратить "беспощадные убийства", принять волю сирийского народа и не оправдывать насилие и массовые нарушения международного права борьбой с терроризмом.