Конфликт между ФРГ и США из-за вакцины против коронавируса

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag, президент США Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке или же предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.

Между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

По данным журналистов, Трамп обещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства, поскольку он делает все, чтобы раздобыть вакцину для США. "Но именно что только для США", - цитирует Welt am Sonntag слова анонимного источника.

3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, а также высокопоставленными представителями американской фармакологической индустрии. На этой встрече обсуждались стратегия и возможности быстрого создания антикоронавирусной вакцины.

"Мы вполне уверены, что в течение нескольких месяцев сумеем разработать эффективную вакцину-кандидат", - цитируются слова Меничеллы в сообщении CureVac.

Однако 11 марта на том же сайте было опубликовано сообщение, что Дэн Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Хёрру. О причинах ухода Меничеллы не сообщается. Хёрр возглавлял фирму до 2018 года.

По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac. Власти стремятся, чтобы компания продолжила свои разработки в Германии, пишет Welt am Sonntag.

Издание сообщает также, что немецкая сторона старается удержать предприятие финансовыми предложениями. В свою очередь представители предприятия отказались отвечать на вопросы журналистов и комментировать ситуацию для издания.