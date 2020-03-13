Конфликт между ФРГ и США из-за вакцины против коронавируса
Между США и Германией возник спор из-за расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирмы CureVac, ведущей работы по созданию вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag, президент США Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке или же предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.
По данным журналистов, Трамп обещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства, поскольку он делает все, чтобы раздобыть вакцину для США. "Но именно что только для США", - цитирует Welt am Sonntag слова анонимного источника.
3 марта на сайте CureVac сообщалось, что председатель правления тюбингской фирмы Дэн Меничелла посетил США по приглашению Белого дома, где встречался с Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом, а также высокопоставленными представителями американской фармакологической индустрии. На этой встрече обсуждались стратегия и возможности быстрого создания антикоронавирусной вакцины.
"Мы вполне уверены, что в течение нескольких месяцев сумеем разработать эффективную вакцину-кандидат", - цитируются слова Меничеллы в сообщении CureVac.
Однако 11 марта на том же сайте было опубликовано сообщение, что Дэн Меничелла уступает пост руководителя фирмы ее основателю Ингмару Хёрру. О причинах ухода Меничеллы не сообщается. Хёрр возглавлял фирму до 2018 года.
По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac. Власти стремятся, чтобы компания продолжила свои разработки в Германии, пишет Welt am Sonntag.
Издание сообщает также, что немецкая сторона старается удержать предприятие финансовыми предложениями. В свою очередь представители предприятия отказались отвечать на вопросы журналистов и комментировать ситуацию для издания.