МИД предупреждает граждан Азербайджана

Учитывая широкое распространение инфекции COVID-19 в мире и неотложные меры в связи с этим, в том числе объявление чрезвычайного положения в некоторых странах, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Азербайджана воздержаться от поездок за границу и выезжать только при серьезной необходимости. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Просим наших граждан прочитать информацию Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу и следовать рекомендациям ВОЗ в отношении защиты от нового коронавируса», - говорится в соощении МИД

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Отмечается, что в настоящее время правительство Азербайджана принимает серьезные меры по предотвращению распространения COVID-19. Информация об этих мерах регулярно распространяется оперативным штабом Кабинетом министров Азербайджана.

«Просим наших граждан соблюдать правила карантина касательно вируса COVID-19, установленные странами, в которых они в настоящее время находятся, следить за информацией, предоставляемой посольствами и консульствами Азербайджана в этих странах, и связываться с нашими дипломатическими миссиями по любой проблеме, с которой они сталкиваются.

У наших дипмиссий есть «горячие линии». Наши граждане также могут подать свои заявления в МИД Азербайджан по адресу [email protected]. Адреса всех посольств и консульств Азербайджана за рубежом размещены на сайте МИД (www.mfa.gov.az). Гражданам Азербайджана, постоянно или временно проживающим за границей, рекомендуется зарегистрироваться в консульстве для оказания адекватной помощи в случае чрезвычайных ситуаций и других угроз», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за риска распространения COVID-19 взаимные визиты Азербайджана с некоторыми странами по воздуху и по суше временно приостановлены. «В связи с этим наши граждане будут проинформированы о механизмах возвращения за границу или на Родину. Граждане, возвращающиеся из стран, где распространяется инфекция COVID-19, будут обследованы и, при необходимости, помещены в карантин на 14-28 дней», - говорится в сообщении МИД.