Правительство обратилось к гражданам, желающим вернуться из Турции
После временной приостановки воздушных и сухопутных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции для возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в Турции, сегодня "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили рейсы по направлению Стамбул - Баку. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
Для возвращения на родину граждан Азербайджана, временно находящихся в Турции, "Азербайджанские авиалинии" в последующие дни организуют чартерные рейсы.
Граждане, желающие вернуться в Азербайджан, должны зарегистрироваться в посольстве Азербайджана в Анкаре либо в Генконсульстве в Стамбуле.
Среди граждан, пожелавших вернуться обратно, преимущество будет отдаваться тем, кто:
находится на территори Турции на краткосрочной или временной основе;
использует территорию Турции для транзитных целей;
есть билеты на вылет в предстоящие даты самолетами АЗАЛ;
пожилые лица, несовершеннолетние дети или лица с проблемами со здоровьем.
Лица, вернувшиеся из Турции, будут обследованы и помещены в карантин на 14-28 дней, если это необходимо. Все граждане обязаны строго соблюдать карантинный режим.
Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения официально назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба, и многие страны мира ввели режим чрезвычайного положения.