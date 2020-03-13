Правительство обратилось к гражданам, желающим вернуться из Турции

После временной приостановки воздушных и сухопутных пассажирских перевозок по взаимному соглашению между Азербайджаном и Турцией в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции для возвращения на родину граждан Азербайджана, находящихся в Турции, сегодня "Турецкие авиалинии" и "Азербайджанские авиалинии" осуществили рейсы по направлению Стамбул - Баку. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Для возвращения на родину граждан Азербайджана, временно находящихся в Турции, "Азербайджанские авиалинии" в последующие дни организуют чартерные рейсы.

Граждане, желающие вернуться в Азербайджан, должны зарегистрироваться в посольстве Азербайджана в Анкаре либо в Генконсульстве в Стамбуле.

Среди граждан, пожелавших вернуться обратно, преимущество будет отдаваться тем, кто:

находится на территори Турции на краткосрочной или временной основе;

использует территорию Турции для транзитных целей;

есть билеты на вылет в предстоящие даты самолетами АЗАЛ;

пожилые лица, несовершеннолетние дети или лица с проблемами со здоровьем.

Лица, вернувшиеся из Турции, будут обследованы и помещены в карантин на 14-28 дней, если это необходимо. Все граждане обязаны строго соблюдать карантинный режим.

Следует отметить, что Всемирная организация здравоохранения официально назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба, и многие страны мира ввели режим чрезвычайного положения.