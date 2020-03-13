Баку прерывает полеты в Дубай, Нью-Йорк, Доху и еще во многие города официоз
В Азербайджане в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения глобальной пандемией, временно приостанавливаются некоторые рейсы, осуществляемые ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и иностранными авиакомпаниями. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штаб при Кабинете министров.
В частности приостанавливаются:
с 16 марта Баку-Ташкент-Баку через AZAL и Авиалинии Узбекистана;
С 16 марта Баку-Львов-Баку через AZAL;
С 16 марта Баку-Дубай-Баку через AZAL;
С 17 марта Баку-Казань-Баку, Баку-Минводы-Баку, Баку-Уфа-Баку через AZAL;
С 24 марта Баку-Нью-Йорк-Баку через AZAL;
С 17 марта Баку-Доха-Баку через Qatar Airlines;
С 17 марта Абу-Даби - Баку - Абу-Даби, Дубай-Баку-Дубай, Шарджа - Баку - Шарджа через Air Arabia, Ethiad, Fly Dubai;
С 17 марта Новосибирск-Баку-Новосибирск через S7 Airlines;
С 17 марта Екатеринбург-Баку-Екатеринбург через UralAirlines;
С 17 марта Сургут-Баку-Сургут через Utair;
С 18 марта Красноярск-Баку-Красноярск через авиакомпанию "ИрАэро".