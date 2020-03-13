В Грузии и Армении растет число заразившихся коронавирусом

"Новые инфицированные коронавирусом пациенты не являются родственниками друг другу и не связаны между собой, но имели контакт с иностранными гражданами из стран с высоким риском заражения", - заявил журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Еще три случая инфицирования коронавирусом подтверждены в Грузии, сообщает Sputnik Грузия.

По его словам, состояние одного из пациентов очень тяжелое, двое остальных чувствуют себя удовлетворительно.

Таким образом, в Грузии зарегистрировано 33 подтвержденных случая коронавируса.

В свою очередь три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы и в Армении. Об этом сообщил глава Минздрава страны Арсен Торосян.

Ранее в воскресенье Торосян заявил о выявленных в Армении еще трех больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в Армении на данный момент 26 инфицированных.