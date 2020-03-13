В Азербайджане зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, оба пациента помещены в больницы с особым режимом, находятся под наблюдением, состояние их стабильное.

В сообщении оперативного штаба отмечается, что в настоящее время 18 пациентов с коронавирусом находятся под медицинским наблюдением в специализированных больницах Азербайджана.

Учитывая тот факт, что ВОЗ назвала коронавирус COVID-19 пандемией общемирового масштаба, а также стремительное распрстранение вируса, оперативный штаб призывает граждан Азербйджана быть внимательными, следовать рекомендациям ВОЗ, выполнять решения и правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров.