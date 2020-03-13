Израильский кабмин сформирует конкурент Нетаньяху
Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля. Это решение принял президент Израиля Реувен Ривлин после встречи с Бени Ганцем и его основным соперником — действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что оба политика были приглашены к президенту для «срочного разговора». Мандат на формирование правительства будет официально вручен Бени Ганцу в понедельник.
В воскресенье днем стало известно, что Бени Ганц заручился необходимым числом рекомендаций депутатов Кнессета, чтобы первым попытаться сформировать правительство. Его готовы поддержать 61 из 120 депутатов: все 33 депутата «Кахоль-Лаван», все 15 — от «Объединенного арабского списка», 6 из 7 депутатов «Союза левых партий». Решающей стала поддержка семи депутатов партии «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом.
У Биньямина Нетаньяху только 58 депутатских рекомендаций.
Согласно израильской традиции, сформировать правительство может лидер той партии, который заручится большинством депутатских мандатов.
2 марта в Израиле состоялись уже третьи парламентские выборы за год. По результатам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни один из кандидатов не смог сформировать правительство.