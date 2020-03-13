Израильский кабмин сформирует конкурент Нетаньяху

Лидер центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц будет первым пытаться сформировать правительство Израиля. Это решение принял президент Израиля Реувен Ривлин после встречи с Бени Ганцем и его основным соперником — действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что оба политика были приглашены к президенту для «срочного разговора». Мандат на формирование правительства будет официально вручен Бени Ганцу в понедельник.