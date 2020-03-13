ВОЗ об опасности наличных денег при коронавирусе

Наличные деньги могут быть каналом передачи инфекции, в том числе коронавируса. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, вирусы могут остаться активными на банкнотах — до четырех дней, на пластике — до девяти дней. Поэтому стоит воздержаться от оплаты наличными и банковскими картами, а использовать бесконтактные платежи, пишут «Известия».

ВОЗ также призывает всех тщательно мыть руки, не трогать лицо при осуществлении наличных расчетов и протирать гаджеты дезинфицирующими средствами.

По последним данным ВОЗ, вирус распространился уже в 144 странах. Инфицированы 152 527 человек, умерли 5 773.