Трамп захотел помиловать своего бывшего советника

«Сейчас сообщается, что, разрушив его жизнь и жизнь его прекрасной семьи (а также многих других), ФБР, работая вместе с министерством юстиции, «потеряло» записи о генерале Майкле Флинне. Я серьезно рассматриваю возможность полного помилования», – написал Трамп в Twitter.

Майкл Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, это назвали свидетельством «сговора». В 2018 году судья Эмметт Салливан заявил, что Флинн давал ложные показания ФБР и этим продал свою страну. Флинн подтвердил, что признает себя виновным в даче ложных показаний.