Число заразившихся коронавирусом в мире стало больше, чем в Китае

Общее число заразившихся коронавирусом нового типа за пределами Китая, где в декабре прошлого года произошла вспышка заболевания, превысило число случаев инфицирования в КНР. Об этом свидетельствуют сводные данные ТАСС, собранные корреспондентами на основе официальных заявлений властей и подсчетов экспертов в более чем 120 странах, где отмечены случаи заражения.

К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 028 случаев заражения, за его пределами - 81 321. Условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире - там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах.

Среди стран, где зафиксировано более 1 000 случаев, самая тяжелая ситуация в Италии, где умерли 7,31% заболевших.

По состоянию на вечер 15 марта, пациенты с коронавирусом выявлены в 129 странах, включая Китай. Крупнейшими очагами являются Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Великобритания и Норвегия.