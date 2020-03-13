Прошло 22 года, а азербайджанец все еще в топ-10 в России

В элите российского футбола Сулейманов играл в период с 1992-го по 1998 годы, став чемпионом России. В составе владикавказской «Алании» и сочинской «Жемчужины» он провел в Высшей лиге чемпионата России 150 матчей, в которых забил 50 голов.

До вчерашнего дня Назим с 50 голами делил 8-9-е места вместе с немцем Кевином Кураньи, однако, по данным «Спорт-Экспресс», иранский форвард питерского «Зенита» Сердар Азмун в субботу оформил хет-трик в матче чемпионата России с «Уралом» и теперь на его счету 52 гола. Азмун поднялся на 8-ю позицию, отодвинув Сулейманова и Кураньи на 9-10-е места.

Интересно, что Назим Сулейманов - самый возрастной в топ-10 иностранных бомбардиров чемпионата России. Девять остальных футболистов играли и забивали в 2000-х и в 2010-х годах. Лидирует бразилец Вагнер Лав, забивший в период с 2006-го по 2013-й годы 85 голов в 169 матчах. Назима Сулейманова также опережают португалец Данни (68 голов), ивуариец Сейду Думбья (66), голландец Квинси Промес (59), бразильцы Веллитон (57) и Халк (55), а также белорус Сергей Корниленко (54).

Что касается общего списка лучших бомбардиров чемпионата России, включающего в себя и местных футболистов, то здесь Назим Сулейманов входит в первую полусотню. Сердар Азмун поднялся на 44-е место, обогнав, помимо Сулейманова и Кураньи, также Алана Дзагоева, Павла Погребняка и Спартака Гогниева.