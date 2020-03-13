Пашинян сдал второй тест на коронавирус. Референдум под вопросом

Общее число инфицированных в стране достигло 28. Издание отмечает, что воскресенье стало "рекордным" по числу роста подтвержденных случаев в Армении - за день выявлено восемь заболевших.

В Армении зарегистрировано еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян, пишет Sputnik Армения.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также все члены его семьи сдали второй тест на коронавирус. По словам премьера, он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.

"Сегодня в городе Мегри был выявлен новый случай коронавируса. Возвращаясь из Мегри, я контактировал с этим гражданином, контакт был не тесный, но я час назад сдал новый тест на коронавирус", - цитирует РИА Новости Пашиняна.

Результаты теста будут известны сегодня ночью.

Кроме того, власти Армении наложат ограничения на выезд из Эчмиадзина, оставив всего несколько контролируемых дорог.

Также правительство Армении в ближайшие дни обсудит вопрос целесообразности проведения референдума. Об этом сказал премьер Никол Пашинян: "По всей вероятности в ближайшие дни мы обсудим вопрос и примем решение. Если мы придем к выводу, что эпидемиологическая ситуация не позволяет провести референдум, то мы примем соответствующее решение".