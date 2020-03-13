Парфюмерный гигант будет производить дезинфицирующие средства

Отмечается, что только за одну неделю концерн рассчитывает выпустить 12 тонн геля для рук. Дезинфицирующие средства будут переданы французским органам здравоохранения бесплатно. В первую очередь их получат 39 государственных больниц в Париже, указывается в заявлении концерна.

Французский парфюмерный концерн LVMH начинает производить дезинфицирующий гель для рук на трех своих фабриках во Франции вместо обычной парфюмерной продукции брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, сообщает Deutsche Welle.

Глава парижских больниц Мартин Хирш в интервью Agence France-Presse поблагодарил группу LVNH за быстрые действия. По данным представителей здравоохранения, дезинфицирующий гель есть в парижских больницах, но запасы "на пределе".

Из-за эпидемии коронавируса спрос на противовирусные средства защиты, в том числе на гель для рук, во Франции сильно вырос. В результате многие аптеки ограничивают продажи такого геля одной бутылочкой на человека. Правительство страны даже вынуждено было издать указ об ограничении цен после того, как появились сообщения о попытках некоторых ритейлеров получить дополнительную прибыль: теперь 100-миллилитровая бутылка дезинфицирующего геля должна стоить во Франции не более трех евро.

Число жертв короновируса во Франции достигло 120. За сутки с 14 до 15 марта число смертей подскочило сразу на 31.