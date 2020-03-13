Турция закрывает бары, дискотеки и ночные клубы
Бары, дискотеки и ночные клубы должны приостановить работу в Турции с 16 марта из-за распространения коронавируса, говорится в распоряжении МВД страны.
"С целью защиты граждан от пандемии коронавируса с 10:00 понедельника приостанавливается работа баров, дискотек и ночных клубов", - говорится в распоряжении министерства.
Ранее глава турецкого Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до шести. Четверо из них контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19. Один человек заразился во время паломнической поездки в Саудовскую Аравию.