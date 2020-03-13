В Италии, Испании и Франции резко выросла смертность от коронавируса

В Италии власти заявили о резком росте числа погибших от заболевания, вызванного вирусом SARS-Cov-2. 15 марта здесь за сутки скончались 368 человек, увеличив общий список жертв коронавируса до 1 806 человек, сообщает Deutsche Welle.

Это больше половины всех смертельных случаев от коронавируса SARS-CoV-2 за пределами Китая, откуда эпидемия начала распространяться по миру. Число инфицированных в Италии увеличилось на 3 590 - до 24 747 человек.

Испания стала второй по масштабам распространения эпидемии страной в Европе. За сутки там скончалось еще 96 человек, общее число жертв коронавируса уже составило 262 человека. Количество заболевших выросло на 1407 случаев, доведя общее число инфицированных до 7 798.

Во Франции же за сутки скончался 31 человек, общее число погибших в стране достигло 120 человек, заявил министр здравоохранения Ольвье Веран. Общее число инфицированных выросло до 5 400 случаев, почти на тысячу человек за сутки.