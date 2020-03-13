Азербайджанская армия готовится к «идлибскому» сценарию в Карабахе

Фархад Мамедов, отдел информации 01:41

Накануне в Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание. И, как уже сообщалось, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов обсудил результаты масштабных военных учений, проведенных в начале марта. Он также говорил о важности использования в ходе боевой подготовки самых современных методов управления. Самое главное, как сообщает пресс-служба министерства, министр заявил, что и впредь изучение опыта ВС Турции будет включаться в план подготовки нашей армии, будет продолжаться обмен опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества, закупка современного турецкого оружия, военной техники и оборудования.

Как видно, речь идет о военных операциях турецкой армии на севере Сирии против сил Башара Асада в конце февраля. В те дни в результате ракетных ударов сирийской авиации турецкая армия потеряла в Идлибе 36 военнослужащих. В ответ на это турецкая армия предприняла в отношении сил Башара Асада и поддерживающих его наемников невиданную доселе в военной практике ответную тактику. Параллельно с артиллерией и реактивными системами залпового огня, турецкая армия применила множество ударных беспилотников, а также дронов-камикадзе, задействовав их одновременно в массовом количестве, нанеся по армии Асада сокрушительные удары.

Эта операция вызвала широкий резонанс в мире, и авторитетные издания, военные эксперты констатируют, что Турция является первой страной, способной проводить боевые действия с применением ударных беспилотников и дронов-камикадзе, автономно управляемых искусственным интеллектом. Отметим, что удары Турции с использованием ударных беспилотников удивили и шокировали также военное командование России. Во время военной операции движущиеся и стационарные цели армии Асада были уничтожены одна за другой. Армия Асада, потерявшая большое число бронетехники и живой силы, вынуждена была остановить наступление на Идлиб.

Распоряжение министра обороны Азербайджана об изучении опыта идлибских боев было ожидаемым. Потому что сам Азербайджан - одна из первых стран в мире, вооруженных широким спектром беспилотных летательных аппаратов и примеривших их в боевых действиях. Во время апрельских сражений 2016 года удары азербайджанской армии по врагу в Карабахе закупленными в Израиле дронами-камикадзе Harop вызвали у армян замешательство и потрясли их. Как известно, Азербайджан приобрел у Израиля несколько типов беспилотных самолетов и организовал их совместное производство. Но теперь появилась реальная возможность расширить арсенал азербайджанской армии за счет ударных беспилотников и камикадзе-дронов турецкого производства, применение которых в боях за Идлиб поразило весь мир. Мы уже сообщали о тактико-технических характеристиках дронов "Акынджи" производства турецкой военной промышленности, управляемых искусственным интеллектом и способных в автономном режиме нести за многие сотни километров более 1 300 кг полезного груза (ракеты с лазерным наведением, умные бомбы и т.д.). Турецкая военная промышленность также массово производит камикадзе-дроны типа квадракоптеров (Anka, Kargu), управляемые искусственным интеллектом, не нуждающиеся в GPS-связи, а потому устойчивых против систем радиоэлектронной борьбы. Действующие стаей дроны координируют между собой и автономно выявляют и уничтожают цели. Следует отметить, что ударные беспилотники и камикадзе-дроны Турции удивили даже считающийся наиболее передовым в этой области Израиль. И эти возможности братской страны создали для Азербайджана очень благоприятную возможность для технологического продвижения своей армии и увеличения её боевой мощи.