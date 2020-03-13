91-летний иранец вылечился от коронавируса

В Иране от заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний мужчина. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на директора университета медицинских наук города Бам Аббаса Аббасзаде.

"Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус, - цитирует его ТАСС. - Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам".

По словам Аббасзаде, "пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой".

Ранее Минздрав Ирана сообщил, что за сутки в Иране от коронавируса умерли более 113 человек, число жертв возросло до 724.