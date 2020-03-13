В Германии сожгли уроженку Азербайджана

В немецком городе Лемго (земля Северный Рейн — Вестфалия) погибла уроженка Азербайджана. 

Как сообщает Radio Bielefeld, инцидент произошел в пятницу утром. Неизвестный велосипедист в маске бросил горящую тряпку на голову проходившей в это время мимо 33-летней женщины, личность которой немецкое СМИ не указывает.

Женщина, родом из Азербайджана, получила ожоги второй степени. От полученных ран она скончалась.

Ведутся поиски велосипедиста. Причины совершенного им преступления неизвестны.  

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