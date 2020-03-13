Король Испании отказался от наследства отца

Король Испании Филипп VI решил отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца Хуана Карлоса I, на фоне публикаций о том, что экс-глава государства получил деньги от Саудовской Аравии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз королевского двора.

Согласно информации, монарх "решил отказаться от наследства Хуана Карлоса, ...а также от любых активов, инвестиций или финансовой структуры", которые могли быть приобретены незаконно. Кроме того, по решению Филиппа VI экс-глава государства больше не будет получать средства из бюджета королевского двора.

Данное решение было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн. Эти средства, по данным СМИ, - часть денег, которые были переведены на счет в швейцарском банке в 2012 году представителями окружения саудовского короля "в качестве подарка" после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой, пишет РИА Новости.