В США рекордно снизили ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта. Решение снизить ставку почти до нуля было принято из-за экономического спада на фоне коронавируса, сообщает «Коммерсант».

Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк будут действовать совместно с ФРС для обеспечения ликвидности доллара в рамках своих контрактов. Для этого цены на постоянные механизмы обмена ликвидности в долларах США снижаются на 25 базисных пунктов.

Ставка будет сохраняться, пока федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США не будет уверен, что экономика смогла справиться с последними событиями. ФРС готова использовать весь набор инструментов для поддержки денежного потока кредитов домохозяйствам и предприятиям и таким образом способствовать достижению максимальных результатов в области занятости и ценовой стабильности.

3 марта ФРС США уже снижала ключевую ставку на фоне распространения коронавируса COVID-19 до 1–1,25% с 1,5–1,75%.