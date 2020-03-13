На Маврикии прошел Открытый Кубок Африки по триатлону, в котором приняла участие и представительница Азербайджана Ксения Левковская.

Она смогла завоевать бронзовую медаль, открыв счет наградам сборной Азербайджана в текущем году и набрав очки в зачет олимпийской квалификации.

Как сообщает пресс-служба Федерации триатлона Азербайджана, для Левковской это был второй старт в сезоне, а первый пришелся на Открытый Кубок Азии в Ченнае (Индия), где она стала пятой.

На Маврикий – остров, расположенный в западной части Индийского океана, - съехались участники из Европы, Азии и Океании. Ксения получила пятый стартовый номер, и с ходу вырвалась в лидеры гонки. Вот как наша триатлетка сама охарактеризовала прошедший турнир:

«Спасибо тебе, Маврикий, за теплый прием! Это была замечательная гонка. Сначала я лидировала в плавании, затем были 37 километров быстрой велогонки в компании сильных девушек, ну а потом кроссовый бег по песку и траве. Это было изнуряющее действо, принимая во внимание местную жару и влажность», - отметила Ксения.

К финишу она пришла с результатом 2 часа 3 минуты 47 секунд, выиграв бронзовую награду. Левковская среди прочих опередила соперниц из Новой Зеландии, Филиппин, Германии, Казахстана. Победительницей Открытого Кубка Африки стала немка Нина Эйм, а 2-е место заняла ирландка Каролин Хейс.

Наш триатлет Ростислав Певцов, ставший лучшим в Европе по итогам прошлого года, открыл сезон в Австралии, где занял 9-е место на Кубке мира. На старт вышли 53 спортсмена, а золото выиграл представитель Новой Зеландии Райан Сиссонс.

«Не самый лучший результат, но и не самых плохой, учитывая начало соревновательного сезона», - заявил после Кубка мира Ростислав.

Следует отметить, что проведение соревнований с участием спортсменов сборной Азербайджана совпало с заявлением Международного союза триатлона (ITU) о приостановлении сезона до конца апреля, учитывая эпидемию коронавируса. Так что наступает продолжительная турнирная пауза, вплоть до последующих рекомендаций.