«Есть конкретная ситуация и мы занимаемся этим», - сказал он.

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов в интервью REAL TV рассказал о влиянии падения цен на нефть на экономику Азербайджана и национальную валюту. По его словам, правительство не задумывается о принятии каких-либо эмоциональных решений.

Эльман Рустамов отметил, что в плане «Б» правительства есть ответы на все альтернативные вызовы.

«Мы готовы ответить на любую цену на нефть, на любой вызов. В стране достаточно потенциала, чтобы сбалансировать ситуацию, не принимая никаких эмоциональных решений. То есть имеется достаточно возможностей для урегулирования ситуации, сохраняя достигнутый в стране уровень социального благополучия, не создавая дополнительных проблем для финансового сектора», - сказал он.

По его словам, все социально-экономические программы в Азербайджане составлены с учетом цен на нефть, которые сформировались после 2015 года.

«Мы смогли сбалансировать экономику в условиях новых цен на нефть. В 2015 году в нашем бюджете была заложена цена нефти в 90 долларов. Однако, нынешний бюджет сформирован из расчета 55 долларов. Наши социально-экономические прогнозы основываются на этом. Были приняты бюджетные правила. Был сбалансирован валютный рынок», - сказал он.

Эльман Рустамов добавил, что сегодня азербайджанская экономика находится не в зоне риска, а в зоне комфорта. Этому способствуют большие стратегические валютные резервы, а также низкий уровень внешнего долга.

Глава Центробанка также внес ясность в ситуацию вокруг ОАО Atabank.

"Мы будем продолжать работать с ОАО Atabank, пока не вступит в силу закон "О полном страховании вкладов", предусматривающий продление срока вкладов до 4 декабря. Как известно, срок страхования вкладов истекает 4 марта. Там был разрыв около двух недель. Как только этот пробел будет устранен, вкладчики Атабанк получат возможность снять сбережения со своих депозитов. Я не вижу здесь никаких проблем", - сказал он.