Литва перешла на общенациональный карантин

Режим общенационального карантина объявлен в понедельник в Литве из-за угрозы распространения коронавируса. "С учетом сложившейся ситуации правительство объявляет до 30 марта на территории Литвы карантин", - сказано в постановлении кабинета министров, передает ТАСС.

Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран будет открыт до 19 марта. Не работают детские сады, школы и вузы. Закрыто почти все, кроме продовольственных магазинов и аптек.

При режиме национального карантина применяются жесткие административные меры в отношении тех, кто игнорирует требования санитарной безопасности. Для контроля разрешается использовать полицию. Те, кто в результате безответственного игнорирования карантинных мер заразит других, могут быть наказаны штрафом в размере €3 тыс. и даже привлечены к уголовной ответственности. Максимальная мера наказания в особо тяжких случаях предусмотрена в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Работодателям рекомендовано максимально использовать дистанционный метод работы.

По состоянию на понедельник в Литве установлены 14 случаев заражения коронавирусом. Все они диагностированы у лиц, которые недавно были за границей. Первая заразившаяся (диагноз постановлен 28 февраля) жительница Литвы выздоровела и в субботу была выписана домой.