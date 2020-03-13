Американцы массово скупают оружие и патроны из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает издание, в магазинах США уже отмечен дефицит продуктов питания и средств гигиены.

По словам владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона, в последние несколько недель продажи оружия и боеприпасов выросли в пять раз.

В ряде случаев американцы выстраиваются в огромные очереди и ждут по 5-6 часов для покупки оружия.