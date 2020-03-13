ОАО «Азерэнержи» осуществляет ремонтно-восстановительные работы на самой большой гидроэлектростанции страны - Мингячевирской ГЭС. В результате проведения работ на Мингячевирской ГЭС, которая состоит из 6 гидроагрегатов, намного повысится надежность и безопасность. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, реализуется значимый проект, предусматривающий оснащение оборудованием автоматического регулирования частоты. Отметим, что делается это во избежание аварий, подобных случившейся летом 2018 года. Наряду с обновлением противоаварийной автоматики и релейной защиты устанавливается работающее по самым современным технологиям оборудование производства ведущих мировых компаний, с целью обеспечения автоматического регулирования частоты.

На сегодняшний день уже завершены ремонтные работы на четырех гидроагрегатах - заменены системы регулирования и управления, введены в строй устройство возбуждения и защитные устройство нового генератора.

В настоящее время продолжается мероприятие по замене соединителя дисков на одном гидроагрегате. После окончания этих работ начнутся работы на последнем гидроагрегате и, таким образом, завершится предусмотренная работа на всех гидроагрегатах гидроэлектростанции, которая эксплуатируется с 50-х годов прошлого века.