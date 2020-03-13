В Грузии выздоровел первый заразившийся коронавирусом

В Грузии выздоровел первый гражданин страны, который заразился коронавирусом в конце февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая.

По ее словам, повторный анализ на тест дал отрицательный результат на наличие COVID-19.

В понедельник, 16 марта, будут известны результаты анализов второго заболевшего.

По данным Минздрава Грузии, в республике зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом.