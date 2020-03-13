Арестована и Перкер. Мубариза Мансимова обвинили в терроризме последние подробности
Турецкая полиция вместе с бизнесменом Мубаризом Мансимовым арестовала и исполнительного директора группы компаний Palmali Нурай Нурджихан Перкер. Турецкая газета «Сабах» обнародовала некоторые подробности обвинений, выдвинутых против Мансимова и Перкер.
В частности, сообщается, что и Мансимов и Перкер были в тесных связях с руководством террористической организации FETÖ.
Напомним, что накануне следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями полиции Стамбула арестовали Мубариза Мансимова в собственном доме. После этого были проведены обыски в его доме в районе Бешикташ и офисе, расположенном в районе Левент. В то же время была задержана и исполнительный директор группы компаний Palmali Нурай Нурджихан Перкер.
Следователи установили, что Мубариз Мансимов регулярно говорил по телефону с Хамди Акин Ипеком, Суатом Йылдырымом и Сулейманом Уйсалом. Все они представлены в руководстве террористической организации FETÖ. Вместе с тем, было установлено, что Мубариз Мансимов состоит в правлении Atlantic İnternational School, чья деятельность была приостановлена российскими властями из-за связей с FETÖ.
Кроме этого, Мансимов был в тесных связях с Ахмедом Хамди Вураллом, которого считают имамом FETÖ в России. Ахмед Вуралл часто приходил в офис FETÖ и во время его переговоров с Мубаризом Мансимовым служба безопасности Palmali включала специальное устройство Jammer, которое блокировало все записывающие устройства. Мансимов неоднократно путешествовал вместе с Ахмедом Вураллом.
Также установлены связи Мубариза Мансимова с Муамером Ихсаном Калкаваном, который известен как представитель FETÖ. Глава Palmali был связан и с адвокатским бюро Yüksel-Karkın-Küçük, считающимся тайной структурой FETÖ.
В ходе допроса Нурай Нурджихан Перкер заявила, что знала обо всех делах Мубариза Мансимова и они вместе принимали решения по управлению компанией.