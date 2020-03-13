В частности, сообщается, что и Мансимов и Перкер были в тесных связях с руководством террористической организации FETÖ.

Напомним, что накануне следователи управления по борьбе с экономическими преступлениями полиции Стамбула арестовали Мубариза Мансимова в собственном доме. После этого были проведены обыски в его доме в районе Бешикташ и офисе, расположенном в районе Левент. В то же время была задержана и исполнительный директор группы компаний Palmali Нурай Нурджихан Перкер.

Следователи установили, что Мубариз Мансимов регулярно говорил по телефону с Хамди Акин Ипеком, Суатом Йылдырымом и Сулейманом Уйсалом. Все они представлены в руководстве террористической организации FETÖ. Вместе с тем, было установлено, что Мубариз Мансимов состоит в правлении Atlantic İnternational School, чья деятельность была приостановлена российскими властями из-за связей с FETÖ.