Правительство Армении вводит режим чрезвычайного положения на всей территории страны с целью противодействия распространению коронавируса, заявил премьер страны Никол Пашинян.

Об этом решении будет объявлено на внеочередном заседании кабмина, которое состоится сегодня в 15:00, заявил Пашинян, передает Интерфакс.

Как заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, на утро понедельника число зараженных коронавирусом в Армении достигло уже 30 человек.