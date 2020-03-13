Группа компаний Yeni Hayat в рамках регулярных профилактических мер против коронавируса, в целях оперативного соблюдения соответствующих рекомендаций и поручений правительства в этом направлении и, в первую очередь, заботясь о здоровье жителей, резидентов, визитеров и сотрудников жилых комплексов и коммерческих объектов, обеспечила весь персонал специальными средствами защиты и профилактики.

Таким образом, всему штату сотрудников и обслуживающему персоналу жилых и коммерческих объектов, а также офисов были розданы специальные медицинские маски и перчатки. Помимо этого, все точки регистраций и приемов в подъездах зданий и бизнес центра (ресепшн), наряду с ежедневными дезинфекционными мерами обеспечены антисептическими растворами.

Отметим, что дезинфекция произведена посредством препаратов, обладающих широким спектром действия против всех вирусных бактерий, в том числе плесени, дрожжей и грибков.

Отметим, что во всех комплексах компании ежедневно и регулярно проводятся надлежащие противоэпидемические меры.